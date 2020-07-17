SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 17 Temmuz corona virüs verileri

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:41.215

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 926

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.014

SON 35 GÜN İÇİNDE, EN DÜŞÜK VEFAT SAYIMIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.

15 TEMMUZ VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz 2020 tarihine ait vaka sayısı 947 ve vefat eden kişi sayısı ise 17. Bugün yapılan test sayısı 42.320. İyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla. İyileşen hasta sayısı 1013 olarak açıklandı.