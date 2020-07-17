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Son dakika: 'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi

'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:20 ABONE OL

Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.

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Son dakika: Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi
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