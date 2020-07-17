Son dakika: Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi
Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.
Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.