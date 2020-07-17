SON DAKİKA: Türkiye şehitlerini uğurladı! Şehidin eşinin sözleri yürekleri dağladı...

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.