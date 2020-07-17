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Son dakika: Yer ! Emniyetten büyük baskın...

Son dakika haberi: ’nda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 177 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika: Yer İstanbul! Emniyetten büyük baskın...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

1 ton 177 kilo kaçak tütün! Piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı | Video

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo görünümlü yerde kaçak/sahte nargile tütünü depolandığı ve buradan piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçidi.

1 TON KAÇAK TÜTÜN

29 Haziran günü bahse konu adrese yapılan operasyonda 1 ton 177 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda, Nusret A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve 30.06.2020 tarihinde "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Yer İstanbul! Emniyetten büyük baskın...
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