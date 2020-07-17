‘Tunç Soyer belediyeyi batağa sürüklüyor’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer'in 1.5 yıllık başkanlığı döneminde popülist politikaların kurbanı oldu. 2019'da Büyükşehir'in borçları bir önceki yıla göre 831 milyon 370 bin 407 lira artış gösterdi. İzmir Büyükşehir'in 2019 mali yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, 2019 yılı borç miktarının bir önceki yıla göre yüzde 14.6'lık bir artışla 6 milyar 518 milyon 798 bin lirayı bulduğunu söyledi. Çalışkan, "Böyle giderse 31 Aralık 2020 itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, 9 milyar lirayı aşacak" dedi. Çalışkan borç alınan paranın nereye ve nasıl harcandığı konusunda endişeli olduklarının altını çizerek, "Gemi su alıyor" ifadesini kullandı.