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merkezli 3 ilde operasyonu! 7 kişiye gözaltı

 merkezli 3 ilde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:42 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:42 ABONE OL
Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 7 kişiye gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, Tunceli, Diyarbakır ve Elazığ'da belirledikleri uyuşturucu satıcılarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Savcılıktaki sorgunlarının ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 7 kişiye gözaltı
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