Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 7 kişiye gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, Tunceli, Diyarbakır ve Elazığ'da belirledikleri uyuşturucu satıcılarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Savcılıktaki sorgunlarının ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.