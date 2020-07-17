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'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:58 ABONE OL
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile ilgili çalışma yapıldı. Polisin yaptığı teknik ve saha çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine eş zamanlı olarak Tunceli merkezli Elazığ ve Diyarbakır'da bir çok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol, 1'i ise savcılıktan serbest kaldı.
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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