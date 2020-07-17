Üzüntümüzün ifadesi yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, Van ve Siirt'te şehit olan kahramanlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:Aziz milletimiz yeni bir kara haberle sarsılmıştır. Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarparak kaza kırıma uğramıştır. Bu kapsamda bir felaket yaşanmıştır. Söz konusu keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi kahraman emniyet mensubumuz şehit düşmüştür.Bir diğer kahredici olay da Siirt'te vuku bulmuştur. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu çerçevesinde, teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki Özel Hareket Polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır. Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur... Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, şehit olan 9 şehidimizin ailelrine sabır dilerken "Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.