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’nden ’ye ret kararı

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Anayasa Mahkemesi’nden CHP’ye ret kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İnfaz Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvurusunu reddetti. CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti. Başvuruyu karara bağlayan AYM, yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Eğer bu düzenlemeden Selahattin Demirtaş veya terör suçluları yararlanmış olsaydı CHP, AYM'ye gider miydi" dedi.
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Anayasa Mahkemesi’nden CHP’ye ret kararı
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