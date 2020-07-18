Ayasofya Camii’nde bin kişilik ilk cuma

Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. O tarihi günün detayları netleşti. Sosyal mesafe kuralının uygulanacağı cuma namazına cami içine kısıtlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'daki cuma namazında yaklaşık binbin 500 kişinin katılması ön görülüyor.Tarihi caminin açılış hazırlıkları için İstanbul Valiliği tarafından toplantılar yapıldı. Salgın önlemleri dahil, açılış gününe ilişkin tüm başlıklar ele alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, caminin yeniden ibadete açılışında önce Kuran-ı Kerim okunacak, ardından namaza geçilecek. Cuma namazında cami içerisine koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda kişi alınacak. Namazı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması bekleniyor.Sultanahmet Meydanı'nda da namaz kılınabilecek. Vatandaşlara maske, dezenfektan ve seccade dağıtımı yapılacak. 24 Temmuz'da Sultanahmet Meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Güvenlik önlemleri kapsamında 17 bin polis görev alacak.