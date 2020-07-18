‘Bilet satış’ yazıları kaldırıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki 'bilet satış' ve 'hızlı geçiş' yazıları kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, girişlerin yasak olduğu Ayasofya Camisi'nin önüne dün gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Güvenlik güçleri, cuma namazını kılmak isteyenleri Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ayasofya'nın imar planlarındaki müze fonksiyonu, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirildi.