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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 15'inin çocuklarına kavuşması, katılımı da artırıyor. Annelerin dağa kaçırılan çocukları için 319 gündür sürdükleri eyleme, 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Esra için Hatay'dan Diyarbakır'a gelen Ali Özkan da katıldı. Özkan, kız kardeşinin Türkçe öğretmenliği bölümünü okurken, kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Kardeşinin Muş Alparslan Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği 2'inci sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Özkan, 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını söyledi. Özkan, "15 aile evladına kavuştu. Kardeşim sen de gel, bize iki bayramı bir arada yaşat, yüzümüzü güldür. Sesine hasret kaldık" ifadelerini kullandı.
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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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