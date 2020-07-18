Fahrettin Koca: Vefat sayılarını azaltmaya çalışıyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam can kaybı 5 bin 458 oldu. 1014 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Yoğun bakım hasta sayısı 1226, entübe hasta sayısı 402 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" paylaşımını yaptı.