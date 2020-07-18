İBB’den ‘tanker ile içme suyu taşıma’ ihalesi

İstanbul Şile'de geçtiğimiz günlerde alışık olmadığımız görüntüler yaşanmış, vatandaşlar 26 yıl aradan sonra tankerden içme suyu almak için sıraya girmişti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu skandalı 'su basıncı azaldı' bahanesiyle geçiştirmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart'ta 'tanker ile içme suyu taşıma' ihalesi açtığı ortaya çıktı. 1 milyon 763 bin 73 liradan çıkılan ihalenin, tek teklif veren Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.'ye 1 milyon 687 bin 500 liraya gittiği ve 24 Mart'ta da sözleşme imzalandığı belirtildi. Belediyenin ihaleyi , '2020 yılı İstanbul ili sınırları içerisinde 90 gün süre ile tankerle içme suyu taşıma ve dağıtma işi' olarak adlandırması dikkat çekti.Bu arada İBB Meclisi'nde CHP'nin yüzde 40'a varan su zammı teklifini yüzde 12.6'ya indiren AK Parti ve MHP grupları, fatura başına abonelerde alınan 4 liralık su kullanım bedelinin de kaldırılmasını sağladı.İstanbulBüyükşehir Belediyesi Meclisi oy birliğiyle 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere, ücretsiz ulaşım imkanı getirildi. Öte yandan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar da oy birliği ile 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.