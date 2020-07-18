İşte o sözleşmenin gizli kötülükleri

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği açıklandı. Aile Akademisi Derneği, kadınları korumaktan çok dini ve milli değerlerde yozlaşmaya ve sapkınlığa yol açan sözleşmenin maddeleri arasında gizlenmiş kötülükleri gün yüzüne çıkardı.İşte o detaylar:Sözleşme toplumsal tabanı dikkate alan eleştirilere duyarsız, tek taraflı.Dine ve geleneğe bakışı yanlı. Namus, din ve gelenek kavramları şiddetin kaynağı olarak sunuldu.Anne - baba ve çocuklardan oluşan Türk ailesi tanımı sözleşmenin 3'üncü maddesinin B fıkrasında 'Birlikte yaşayan bireyler' denilerek en basit hale indirgendi. Yani bu madde kadın-erkek, erkekerkek, kadın-kadın veya LGBT bireylerini aile tanımında kabul etmeye açık hale getirdi.18 yaş altı kızlar 'Kadın' olarak kabul edildi. Cinsel yönelim kavramları legalleştirildi.Aileyi koruma kanunumuz, sözleşme aracılığıyla Avrupa tarafından belirlendi.