Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İşte o sözleşmenin gizli kötülükleri

İşte o sözleşmenin gizli kötülükleri

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
İşte o sözleşmenin gizli kötülükleri
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği açıklandı. Aile Akademisi Derneği, kadınları korumaktan çok dini ve milli değerlerde yozlaşmaya ve sapkınlığa yol açan sözleşmenin maddeleri arasında gizlenmiş kötülükleri gün yüzüne çıkardı.
İşte o detaylar:
Sözleşme toplumsal tabanı dikkate alan eleştirilere duyarsız, tek taraflı.
Dine ve geleneğe bakışı yanlı. Namus, din ve gelenek kavramları şiddetin kaynağı olarak sunuldu.
Anne - baba ve çocuklardan oluşan Türk ailesi tanımı sözleşmenin 3'üncü maddesinin B fıkrasında 'Birlikte yaşayan bireyler' denilerek en basit hale indirgendi. Yani bu madde kadın-erkek, erkekerkek, kadın-kadın veya LGBT bireylerini aile tanımında kabul etmeye açık hale getirdi.
18 yaş altı kızlar 'Kadın' olarak kabul edildi. Cinsel yönelim kavramları legalleştirildi.
Aileyi koruma kanunumuz, sözleşme aracılığıyla Avrupa tarafından belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte o sözleşmenin gizli kötülükleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA