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Kamyonet kontrolden çıktı: 2 yaralı

’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 18:07 ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Samet T.D. idaresindeki 41 L 1311 plakalı kamyonet açık cezaevi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kazım D. ve Hayriye D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet kontrolden çıktı: 2 yaralı
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