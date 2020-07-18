MİT, Natalia’yı işte böyle kurtardı

Geçtiğimiz Mayıs ayında İtalyan Silvia Constanzo Romana'yı Kenya'da Eş Şebab'ın elinden kurtararak dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türk istihbaratı, terör örgütü YPG/PKK tarafından kaçırılarak Hol Kampı'na götürülen Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğunu da film gibi bir operasyonla özgürlüğüne kavuşturdu. Alan ve adam istihbaratıyla ailenin yeri belirleyen MİT, Türkiye'ye kuş bakışı 25 km mesafedeki Hol Kampını İHA ve uydu takibi ile adım adım izlerken, kurtarma operasyonunun sahadaki irtibat elemanlarının kamptaki aileye ulaşarak kamptan güvenli çıkış için yol haritası vermesiyle gerçekleştiği öğrenildi. 6 Haziran'da kamptan kaçmayı başaran Barkal ve 4 çocuğu yerel halk görünümündeki istihbarat elemanlarınca kampın dışında karşılanarak, önce Barış Pınarı Harekât Bölgesin'e getirildi, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) kontrolündeki Tel Abyad'a güvenli bir yere ulaştırıldı. Ülkesinde çiçeklerle karşılanan Barkal, "Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye, çok büyük bir ülke" dedi.Barkal ve 4 çocuğunu çiçekle karşılayan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu aktardı.