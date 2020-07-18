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'de satıcılarına operasyon! 5 zanlı tutuklandı

'de, jandarma ekiplerince satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:31 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:31 ABONE OL
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 5 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan E.A, H.B, F.A, E.G. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 16 Temmuz'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör ve 4 cep telefonu ele geçirilmişti.

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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 5 zanlı tutuklandı
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