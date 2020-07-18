Şehitlere hüzünlü veda

Önceki gün Emniyet'e ait keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memurları son yolculuklarına uğurlandı. Komiser Yardımcıları İrfan Aydoğan (29) Bursa'da, Semih Güzelay (27) İzmir'de, Polis memurları Burak Derya (28) Mersin'de, Onur Ramazan Bayram'ın (30) Manisa'da, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, Ankara'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.Şehit İrfan Aydoğan için Bursa'ya bağlı Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin yeğeni polis üniformasıyla katıldı. Bekar olan şehidin naaşı Hamitler Şehitliği'nde defnedildi.Mersin'in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilen şehit polis memuru Burak Derya'nın annesi Firdevs Derya, "Oğlum, arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak" diye ağıt yaktı.İzmir'e bağlı Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde uğurlanan şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın 10 yaşındayken tekvando yapmaya başladığı ve çok sayıda birinciliği olduğu öğrenildi. 4 ay önce evlenen şehit Güzelay'ın eşi Gözde Güzelay da Ankara'da görev yapıyor.Şehit Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.