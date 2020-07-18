Son dakika haberi: Böyle pişkinlik görülmedi! Taciz ettiği çocuğun ailesine...

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Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında avukatı aracılığıyla Manavgat 4'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bölükbaş Dinç, A.A.'nın babası Mehmet Reşit A. ve amcası Ümit A. hakkında kendisini dövdükleri ve darp ettikleri için ayrı ayrı 500 lira maddi ve 10 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Diğer taraftan mağdur A.A.'nın ailesi tarafından Bölükbaş Dinç'e karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı bildirildi. Şikayeti inceleyen Manavgat 4'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi, her 2 olayın aynı olduğunu belirterek, dava dosyalarını birleştirdi.