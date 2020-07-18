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Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndan tuhaf açıklaması

hain darbe girişiminin 4. yılına girmişken, Türk Tarih Kurumu Başkanı 'tan tuhaf bir açıklaması geldi. Ahmet Yaramış, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere sahip çıkmamız, onları bu toplum içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" dedi. Yaramış'ın sözlerine ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 17:56 Son Güncelleme: 18.7.2020 17:57 ABONE OL
Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndan tuhaf FETÖ açıklaması

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, 251 şehitin acısı tazeliğini korurken Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'tan tuhaf bir 'FETÖ' açıklaması geldi. Yaramış, 15 Temmuz'u anlamak konulu panelde, darbe girişimine karışan ve pişman olan darbecilerin affedilmesi gerektiğini savundu.

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Ahmet Yaramış, "Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

YARAMIŞ DAHA SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış daha sonra yanlış anlaşılmaya sebep olan sözlerinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim." dedi.

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Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndan tuhaf FETÖ açıklaması
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