Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndan tuhaf FETÖ açıklaması

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, 251 şehitin acısı tazeliğini korurken Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'tan tuhaf bir 'FETÖ' açıklaması geldi. Yaramış, 15 Temmuz'u anlamak konulu panelde, darbe girişimine karışan ve pişman olan darbecilerin affedilmesi gerektiğini savundu.

TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video

Ahmet Yaramış, "Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

YARAMIŞ DAHA SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış daha sonra yanlış anlaşılmaya sebep olan sözlerinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim." dedi.