Yargıtay 88’er müebbeti onadı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da görülen ana davada, 5 FETÖ'cüye verilen 88'er kez müebbet hapis cezaları Yargıtay'da onandı. 14 sanık hakkındaki kararı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 13 darbecinin cezalarını onarken, bir sanık hakkındaki cezayı az buldu. Buna göre, eski tümgeneral Fethi Alpay, eski tuğgeneraller Eyyüp Gürler, Özkan Aydoğdu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, anayasayı ihlal suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanıklardan 5'i ayrıca, İstanbul'daki her bir şehit için, 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasında dün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan eski başyaver Ali Yazıcı da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.