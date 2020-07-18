Siirt'in Pervari ilçesi Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un (29) cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi. Şehidin eşi Hülya Kurtul 6 aylık kızının da büyüdüğünde babası gibi kahraman bir polis olacağını söyledi. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'ndeki törende şehidin annesi Meryem Kurtul, kendisine başsağlığı dileyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmal Çataklı'dan, oğlunun kanının yerde kalmamasını isterken, "Bu uğurda gerekirse göreve bende hazırım. Yıkılsın dağlar, kahrolsun PKK" dedi.