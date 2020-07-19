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6. kattan düşen feci şekilde can verdi

’da misafirlikte bulunduğu apartmanın 6’ıncı katından beton zemine düşerek ağır yaralanan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 45 yaşındaki tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K.'nın intihar ettiği ihtimali, üzerinde duruluyor.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 19:55 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak görev yapan Filiz K., öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi. Bir süre sonra balkona çıkan Filiz K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ıncı kattan beton zemine düştü. Filiz K.'nin düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Filiz K.'ye kalp masajı yaptı. Ambulansla görev yaptığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi
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