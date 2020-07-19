8 polisimizi şehit etmişti! 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Diyarbakır'ın Hamravat evleri semtinde 4 yıl önce bomba yüklü bir aracı yolun kenarına bırakan teröristler mesai çıkışı evlerine giden polis servis aracının geçişi sırasında bombayı uzaktan kumandayla patlatmıştı. Alçak saldırıda Tamer Aktaş, Mehmet Ertuğrul, Mustafa Karakaya, Mustafa Yiğitalp, Alper Zor, Serkan Talan, Necdet Alıcı ve İlyas Kaygusuz adlı polisler şehit olmuş, 15'i polis, 30 kişi yaralanmıştı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan tutuklu sanık Abdurrahman Çeçen'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

UYUŞTURUCU TACİRİ

Sanık Abdurrahman Çeçen ifadesinde uyuşturucu taciri olduğunu, uzun yıllardan beri esrar alım satımı yaptığını belirterek, "Lice'nin Yalaza Köyünde esrar ektim. Esrarı sulamaya gittiğimde bomba patlayıp 8 polisi şehit eden Nezir Çiçek ile Mervan Erdem'i gördüm. Beni bir mağaraya hapsettiler. Köye gittiğim 65 LB 837 plakalı araca el koydular. Beni tehdit edip bombayı patlattıkları yere götürdüler. Patlamadan sonra Lice'ye hareket ettik. Onları Lice'ye bıraktım. Bana 'Seninle işimiz bitti, ne halin varsa gör, bir daha buralara uğrama' dediler. Ben Lice'de Ahmet Toprak Lisesi'nin kantinini işletiyordum. Patlamadan sonra bir dere kenarına giderek biraz alkol alıp dinlendim. Uyuşturucudan dolayı cezaevinden yeni çıkmıştım. Çok pişmanım, keşke olmasaydı. Ama kaderim böyleymiş" dedi.

TERÖRİSTLERİ BIRAKIP BAŞKA ARAÇLA DİYARBAKIRA DÖNDÜ

Mahkeme, sanık Çeçen'in bomba yüklü aracı patlama noktasına getirdiğini, ardından dağda olan ve sonraki tarihlerde öldürülen Nezir Çiçek ile Mervan Erdem adlı 2 teröristin olay yerinde bombayı patlatmak için keşif yaptıklarını belirtti. MOBESE kayıtlarındaki görüntülere göre, bombayı patlatan 2 teröristin kiralık bir araçla Lice kırsalına kaçtıklarını kaydeden mahkeme, araçtaki GPRS cihazıyla takip edilen aracın Lice İlçesi Yalaza Köyüne gittiğine dikkat çekti. Mahkeme, 2 teröristi Yalaza Köyüne bırakıldıktan sonra sanık Abdurrahman Çeçen'in GPRS takılı kiralık aracı köyde bırakıp başka bir araçla Diyarbakır'a döndüğünü, ancak polis noktasını görünce U dönüşü yaparak kaçtığını ifade etti. Kovalamaca sonucu sanık Abdurrahman Çeçen'in sahte kimlikle kıskıvrak yakalandığı ve alınan parmak içinde bomba yüklü aracı patlama yerine bırakan ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristi geri Lice'ye götüren kişi olduğu kaydedildi. Mahkeme, Kriminal Polis Laboratuarınca hazırlanan rapora göre, 8 polisin ölümüne neden olan bombanın HMX, RDX, Amonyum Nitrat ve Mazotla hazırlanmış el yapımı basınç ve ısı etkili kumanda düzeneğine bağlı bomba olduğunu vurguladı.

9 KEZ AĞIR MÜEBBET VE 162 YIL HAPİS

Mahkeme, bomba yüklü aracı olay yerine getirip bırakan ve bombayı patlatan 2 teröristi tekrar Lice'ye götüren sanık Abdurrahman Çeçen'i Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek suçlarından toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve olay yerinde yaralanan kişilere karşı da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 162 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi.