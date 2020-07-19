Ayasofya Camii'nde mozaikler nasıl kapatılacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Kalın, Ayasofya'da yapılan hazırlıklara ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ NE OLACAK?

Kalın, "Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı için kesin bir karar henüz yok. İnsanlara evlerinde otur demek çok kolay değil. Bilim Kurulumuzu değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın bir kurallar dizisi duyuruldu. Bunlara riayet edilmeli. Bu şartlarda yaşamayı öğrenmeye bir müddet daha devam edeceğiz.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONA ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanımız iyi korunuyor. Bir devlet başkanı nasıl korunuyorsa o şekilde korunuyor. Cumhurbaşkanımız karantina döneminde kurallara en çok riayet eden kişiydi. Liderlik vasfı açısından bu çok önemli. Kalabalık ortamlara gireceği zaman testler yapılıyor. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediliyor. Gün aşırı ya da her gün bize test yapılıyor.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin Libya'ya gitmesi çatışmaya bir denge getirdi. Libya'da amacımız sorunu çözmek. Hafter tarafı ve destekçileri bu sınırsız emellerinden bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. BM kuralları çerçevesinde siyasi sürecin ilerletilmesi lazım. Onlarca ateşkes çağrısını ihlal ettiler.