Engelli oğlumu dağa kaçırdılar

Diyarbakır'daki evlat nöbeti eylemine 1 aile daha katıldı. Eylemin 320'nci gününde nöbet tutan aile sayısı ise 145'e yükseldi. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan itibaren tutmaya başladığı evlat nöbetinde, bugüne kadar 15 aile evladına kavuştu. Dün 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve PKK'lıların bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırdığını söyledi. 5 yıl önce 16 yaşındayken oğlunun Lice HDP ilçe binasına götürülerek buradan dağa kaçırıldığını belirten anne Ay, "Eve dön Muhammed sensiz dayanamıyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.