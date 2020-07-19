Ermenistan tahrikine son! Adım atmayacaklar

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HEP HİSSEDİYORUZ"

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi.

Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.

Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti.

Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Binlerce genç "gönüllü askerlik" için başvurdu

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycanlılar tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmetine gönüllü askerlik başvurusu yağdı.