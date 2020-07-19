HDP’liler tecavüzü örtbas etmek istedi

Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez kör ve sağırı oynadılar.2019 yerel seçimleri öncesinde Çelik çalışmalar için bir Süryani derneğinin ofisini kullanıyordu. Mağdure aynı zamanda aile dostları da olan Çelik ile birkaç kez karşılaştı, konuştu. Çelik, seçimlerde kendisiyle çalışmasını önerdi. Mağdure kabul etmedi. Çelik "Amca kızı gel kahve içelim" diyerek dernek başkanının evine çağırdı. Tecavüz burada gerçekleşti.Mağdure, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve 'Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı' gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.Suç duyurusundan sonra olayın yaşandığı kanepeden alınan örnekler incelendiğinde mağdurenin DNA'ları tespit edildi. Savcılık yeterli delil olduğu için dosya açıyor. Fezleke hazırlanarak TBMM'ye gönderiliyor. Olaydan sonra HDP'liler ile yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyaya girdi.Çelik mağdureyi "Benim dokunulmazlığım var, yargılayamazlar. Olmadı siyasi hayatım biter, gider Avrupa'ya yaşarım. Halk bana 'Erkektir, zamparalık yaptı' der. Ama sen eşin ve çocukların insan içine çıkamazsın.Evin sahibi dernek başkanı da 'Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım' diye kadını tehdit etti.Mağdure, Süryani derneklerine girerek Çelik'in ihraç edilmesini istedi. Bu sırada tehdit ve hakarette bulundu diye şikayet edildi. Mağdure, şikayetlerin geri alınması için "Tuma Çelik ile hakkında çıkan dedikodular doğru değil" diye evrak imzalamak zorunda kaldı.Mağdure "Ben o günden beri nefes alamıyorum, uyuyamıyorum. O ise milletvekilliğinin keyfini çıkartıyor. Benim gibi mağdur olanların kendilerine bunu yaşatanlara hesap sormalarını istiyorum" dedi.AK Parti'li kadın vekilleri, HDP'lilerin suskun kalmasını eleştirdi. İşte tepkiler:Meclis Genel Kurulu'nda PKK'nın kız-erkek küçücük çocuklara, genç kızlara, delikanlılara yaptığı iğrençlikleri görmezden gelip 'kadın hakları' diye gece gündüz haykıran HDP milletvekilleri, arkadaşlarının istifasını 'asil bir davranış olarak' mı lanse edecekler yoksa?Kadına şiddet, tecavüz, darp, işkence, tehdit süslü sözlerle yaratmaya çalıştıkları algıyı buyrun gerçeklerle yüzlerine çarpın... Kadın dernekleri tepkilerini göstermeli. Hem dağda hem evde terör.(Bir çok haber sitesinin Çelik'in istifasını 'bir soruşturmadan dolayı' diye yazması üzerine) 'Bir soruşturma' dediğiniz 'bir kadına tecavüz.'