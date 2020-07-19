İnfaz edip, ‘Türkiye öldürdü’ dediler

İRAN'DA yaşayan Kürt anne Meryem Xidiri, PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK tarafından 2017 yılında kaçırılan kızının geçen yıl örgütten kaçmak isteyince infaz edildiğini söyledi. Sosyal medyadaki çeşitli sayfalarda videolu açıklama yapan 3 çocuk annesi Meryem Xidiri, kızı Esrin Muhammedi'nin henüz 13 yaşında iken 2017 yılında PKK'nın İran kolu PJAK tarafından zorla kaçırıldığını söyledi. Kızının örgütten kaçmak isteyince geçen yıl 15 yaşında iken infaz edildiğini ve kar altına gömüldüğünü öğrendiklerini anlattı. Anne Xidiri, örgütün (Evindar Beritan) kod adı verdiği kızı Esrin Muhammedi Xidiri'nin Türkiye'nin 2019'da yaptığı operasyonlar sonucu öldüğü iddiasınınım yalan olduğunu söyledi. Küçük kızın kaçırıldığında altıncı sınıfta olduğunu söyleyen yakınları, "Babasının mali durumu iyi değildi, terör örgütü Esrin'i çaldıktan sonra annesi ciddi bir felç geçirdi." dediler.