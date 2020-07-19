Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan bayram için 10 uyarı

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kalırken Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri bulaşıcılığın önüne geçmek için vatandaşları uyardı. SABAH'a konuşan Toplum Bilim Kurulu uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel uyarılarda bulundu. Toplu bayramlaşmaların ertelenmesi gerektiğini belirten uzmanlar kurban kesimi sırasında da mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.
Sosyal mesafe hijyen ve maskeyi ihmal etmeyelim
Kurban pazarlıklarında tokalaşmayalım
Toplu bayramlaşmaları sonraki bayrama erteleyelim
Kurban etlerini çok iyi pişirelim
Kurban kesimi sırasında maskeleri çıkarmayalım
Eş dost ziyaretlerinde evlerimizi daha fazla havalandıralım.
Kurban parçalama işlemlerini maksimum 3 kişiyle yapalım
Kurban sonrası yemeklerimizi açık havada yiyelim
5 il hassas maske ve mesafeye uyun
65 yaş üstü ve çocuklar kurban kesim yerine gitmesin.