Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan bayram için 10 uyarı

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kalırken Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri bulaşıcılığın önüne geçmek için vatandaşları uyardı. SABAH'a konuşan Toplum Bilim Kurulu uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel uyarılarda bulundu. Toplu bayramlaşmaların ertelenmesi gerektiğini belirten uzmanlar kurban kesimi sırasında da mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.Sosyal mesafe hijyen ve maskeyi ihmal etmeyelimKurban pazarlıklarında tokalaşmayalımToplu bayramlaşmaları sonraki bayrama erteleyelimKurban etlerini çok iyi pişirelimKurban kesimi sırasında maskeleri çıkarmayalımEş dost ziyaretlerinde evlerimizi daha fazla havalandıralım.Kurban parçalama işlemlerini maksimum 3 kişiyle yapalımKurban sonrası yemeklerimizi açık havada yiyelim5 il hassas maske ve mesafeye uyun65 yaş üstü ve çocuklar kurban kesim yerine gitmesin.