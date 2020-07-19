Kovid dönemindeki tek oto yatırımı

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. 2030'a kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. TOGG Gemlik Tesisi'nde işe alımlar 2022 başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisleri, Avrupa'nın en temiz, çevre dostu tesisi olacak. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, 'Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası' olarak tanımladığı ve 230 bin metrekare kapalı alanı olacak tesisi farklı kılan özellikleri şöyle açıkladı: "Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı. 300 ve 500 km üzerinde menzil sağlayacak bataryanın tasarımında sona yaklaştık. Yerlilik oranımız üretim başlangıcında yüzde 51'e ulaşacak. Tedarikçilerimizin yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan şirketler."