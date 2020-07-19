Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu

Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu

Yaklaşık 5 yıldır terör örgütü 'nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüten terörist, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Mardin'de ailesi ile buluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 16:47 ABONE OL
Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu

Silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılan ve 5 yıldır terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T., Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda 17 Temmuzda terör örgütünden kaçarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan terörist, Mardin'de gözyaşları içerisinde ailesi ile buluşarak kucaklaştı.

Ermenistan tahrikine son! Adım atmayacaklar Pars'ın ilk montajı yapıldı! Dünyada ilk olacak bazı özelliklere sahip

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA