SABAH’ın haberi istifa ettirdi

HDP Milletvekili Tuma Çelik, SABAH gazetesinin manşetinin ardından istifa etti. Çelik "Partimin zarar görmemesi HDP'den istifa etme kararını aldım" dedi. HDP Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada ise "HDP Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi. Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon 22 Temmuz'da Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacak. Komisyon raporunun Meclis'e geleceği ve Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oylama yapılacağı ifade ediliyor. Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı da verebileceği ifade ediliyor. Çelik'in, HDP Genel Merkezi'ne gönderdiği mektubunda ise iftiraya uğradığını belirttiği öğrenildi.HDP'li Çelik'in bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmasını SABAH "HDP'de kadına şiddetten sonra tecavüz skandalı" başlıklı manşetiyle gündeme getirdi. Heberin ortaya çıkmasıyla Çelik partisinden istifa etti. Ancak Halk TV, Habertürk TV, Cumhuriyet, BirGün, Karar, Sözcü, Anka Haber Ajansı, Özgür Gündem, Sol Haber, Bianet, Gerçek Gündem, Independent Türkçe, Oda TV ve T24 gibi gazete ve internet siteleri bir çok medya kuruluşu istifa haberini verirken, gerekçesini söylemekten çekindi. Tecavüzden bahsetmeyip 'bir soruşturma' ifadesi kullanıldı. Çelik'in açıklamalarına ise geni yer verdi.