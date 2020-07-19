Son Dakika: Van'da batan kaçak göçmen teknesinde ölenlerin sayısı yükseldi

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarda 2 kişinin daha cesedine ulaştı.

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu