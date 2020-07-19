Yeni vaka sayısında azalma devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 40 bin 943 test yapıldı, 918 vaka tespit edildi, bin 179 kişi iyileşti ve 17 hasta vefat etti. Toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye, toplam vefat sayısı 5 bin 475'e, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13'e yükseldi. Toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 231, entübe hasta sayısı ise 394 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı. ANKARA