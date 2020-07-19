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’da el yapımı imha edildi

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Yüksekova’da el yapımı patlayıcı imha edildi
YÜKSEKOVA-Çobanpınar yolu üzerinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen el yapımı patlayıcı imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir alçak tuzağının daha komandoların dikkati sayesinde önlendiği belirtilerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha ettiği bilgisi verildi. ANKARA
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Yüksekova’da el yapımı patlayıcı imha edildi
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