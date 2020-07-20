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'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı! "Kıbrıs Türkü’nü ve ’yi asla yalnız bırakmayacağız"

Sözcüsü sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik; " "Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, şükran ve minnet ile yad ediyorum. Kıbrıs Türkü bugün her zamankinden daha güçlüdür. Kıbrıs Türk davası diridir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:05 ABONE OL
AK Parti'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı! Kıbrıs Türkü’nü ve KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik açıklamasında; "Kıbrıs Türkü'nü ve KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız. "ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...

#KıbrısBarışHarekatı'nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, şükran ve minnet ile yad ediyorum. #KıbrısTürkü bugün her zamankinden daha güçlüdür. Kıbrıs Türk davası diridir.

Dünyanın en haklı harekatlarından olan #KıbrısBarışHarekatı Yunan-Rum ikilisinin Kıbrıs'ın tamamına hakim olma ve Türk varlığını yok etme barbarlığına verilmiş bir cevaptır. Bu güçlü cevabın hatırası ve rehberliği her zaman yaşayacaktır.

Bugün de Yunan-Rum ikilisi aynı barbarlığı Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs adası etrafında aranan hidrokarbon kaynakları konusunda devam ettirmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. #KıbrısTürkü'nü ve #KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız.

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AK Parti'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı! "Kıbrıs Türkü’nü ve KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız"
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