AK Parti'den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı! "Kıbrıs Türkü’nü ve KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik açıklamasında; "Kıbrıs Türkü'nü ve KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız. "ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...

#KıbrısBarışHarekatı'nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, şükran ve minnet ile yad ediyorum. #KıbrısTürkü bugün her zamankinden daha güçlüdür. Kıbrıs Türk davası diridir.

Dünyanın en haklı harekatlarından olan #KıbrısBarışHarekatı Yunan-Rum ikilisinin Kıbrıs'ın tamamına hakim olma ve Türk varlığını yok etme barbarlığına verilmiş bir cevaptır. Bu güçlü cevabın hatırası ve rehberliği her zaman yaşayacaktır.

Bugün de Yunan-Rum ikilisi aynı barbarlığı Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs adası etrafında aranan hidrokarbon kaynakları konusunda devam ettirmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. #KıbrısTürkü'nü ve #KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız.

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