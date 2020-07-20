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Alman papazdan, “iki yüzlülük” eleştirisi

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Alman papazdan, “iki yüzlülük” eleştirisi
Almanya'nın tanınmış Cizvit papazlarından, İslam dini konusunda araştırmaları bulunan Felix Körner, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması tartışmalarını "ikiyüzlü" olarak nitelendirerek eleştirdi. Köln'de dini yayın gerçekleştirilen "Domradio" adlı radyoya açıklamalarda bulunan Körner, inanan birisinin Ayasofya'nın mabet olarak kullanılmasından rahatsızlık duymaması gerektiğini söyleyerek, "(Hristiyanlığın kilise kaybı) Bence bu ikiyüzlülük. Bu beni rahatsız ediyor çünkü biz "Kutsal Bilgelik" (Ayasofya'nın anlamı Allah'ın hikmeti) kilisesini 1453'te kaybettik. Bu arada kutsal bilgelik de Hazreti İsa'nın kendisidir, o zamandan bu yana orası cami" dedi.
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Alman papazdan, “iki yüzlülük” eleştirisi
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