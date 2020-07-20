Bakan Akar, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü. Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ziyareti gerçekleştiren Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'yi, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Konuk bakan Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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