Bu çeteye sesiniz çıksın

Tecavüz kurbanı kadınınbaşka bir kadın milletvekili tarafından susturulmayaçalışıldığı iddiası ile midemiz iyicebulanıyor. Bunlar olurken medyaları, kanaatönderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleriyine üç maymunu oynuyor. Konuşmayaçalışanı tehdit, baskı ve şantajla susturmayaçalışıyorlar. Ne saldırganlar adına utançduyuyorlar, ne boyunları bükülüyor, ne desaldırganlıkları bitiyor. "Politik doğruculuk"denen iğrençlikle bu kadar mı beyninizyıkandı? Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıranve iktidara gelebilmek için kullanan buçeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allahbelasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır.Her gün bir skandalla karşımızaçıkan, şiddet ve ahlaksızlığı temsil gücüyleörtmeye çalışanlara millet olarak 'dur' demeliyiz.HDP'li Tuma Çelik'in seçim çalışmalarındabir kadına tecavüz ettiği iddialarınınsonuna kadar takipçisi olacağız.Ülkemizde kadına karşı işlenen şiddetolaylarında bazı kesimler bakımından siyasipozisyona göre tepki verilmektedir. HDP'limilletvekilinin bir kadına karşı yaptığı buaşağılıksaldırıve tecavüzerağmenkadınSTK'larıve barolardanhiçbir sesçıkmamaktadır.Ankara Barosu,İzmir Barosu, İstanbulBarosu nerede?Bu,insan hakları ihlalidir. Bukonu hem Meclis'in gündeminegeldiği için hem de yargıya intikalettiği için tabi ki gereğinin yapılacağıve kimliğinin, kişiliğinin ne olursaolsun şiddetin bir insan hakları ihlaliolması sebebiyle bizlerin bu konuda hoşgörüsününolmayacağının her zaman altınıçiziyorum. Şiddet bir insan hakları ihlalidir.