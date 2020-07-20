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Bu çeteye sesiniz çıksın

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Bu çeteye sesiniz çıksın
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: Tecavüz kurbanı kadının başka bir kadın milletvekili tarafından susturulmaya çalışıldığı iddiası ile midemiz iyice bulanıyor. Bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor. Konuşmaya çalışanı tehdit, baskı ve şantajla susturmaya çalışıyorlar. Ne saldırganlar adına utanç duyuyorlar, ne boyunları bükülüyor, ne de saldırganlıkları bitiyor. "Politik doğruculuk" denen iğrençlikle bu kadar mı beyniniz yıkandı? Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): Her gün bir skandalla karşımıza çıkan, şiddet ve ahlaksızlığı temsil gücüyle örtmeye çalışanlara millet olarak 'dur' demeliyiz. HDP'li Tuma Çelik'in seçim çalışmalarında bir kadına tecavüz ettiği iddialarının sonuna kadar takipçisi olacağız.
TÜRKAD Başkanı avukat Dr. Mehmet Sarı: Ülkemizde kadına karşı işlenen şiddet olaylarında bazı kesimler bakımından siyasi pozisyona göre tepki verilmektedir. HDP'li milletvekilinin bir kadına karşı yaptığı bu aşağılık saldırı ve tecavüze rağmen kadın STK'ları ve barolardan hiçbir ses çıkmamaktadır. Ankara Barosu, İzmir Barosu, İstanbul Barosu nerede?
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Bu, insan hakları ihlalidir. Bu konu hem Meclis'in gündemine geldiği için hem de yargıya intikal ettiği için tabi ki gereğinin yapılacağı ve kimliğinin, kişiliğinin ne olursa olsun şiddetin bir insan hakları ihlali olması sebebiyle bizlerin bu konuda hoşgörüsünün olmayacağının her zaman altını çiziyorum. Şiddet bir insan hakları ihlalidir.

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Bu çeteye sesiniz çıksın
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