Bu çeteye sesiniz çıksın

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun:
Tecavüz kurbanı kadının
başka bir kadın milletvekili tarafından susturulmaya
çalışıldığı iddiası ile midemiz iyice
bulanıyor. Bunlar olurken medyaları, kanaat
önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri
yine üç maymunu oynuyor. Konuşmaya
çalışanı tehdit, baskı ve şantajla susturmaya
çalışıyorlar. Ne saldırganlar adına utanç
duyuyorlar, ne boyunları bükülüyor, ne de
saldırganlıkları bitiyor. "Politik doğruculuk"
denen iğrençlikle bu kadar mı beyniniz
yıkandı? Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran
ve iktidara gelebilmek için kullanan bu
çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah
belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM):
Her gün bir skandalla karşımıza
çıkan, şiddet ve ahlaksızlığı temsil gücüyle
örtmeye çalışanlara millet olarak 'dur' demeliyiz.
HDP'li Tuma Çelik'in seçim çalışmalarında
bir kadına tecavüz ettiği iddialarının
sonuna kadar takipçisi olacağız.
TÜRKAD Başkanı avukat Dr. Mehmet Sarı:
Ülkemizde kadına karşı işlenen şiddet
olaylarında bazı kesimler bakımından siyasi
pozisyona göre tepki verilmektedir. HDP'li
milletvekilinin bir kadına karşı yaptığı bu
aşağılık
saldırı
ve tecavüze
rağmen
kadın
STK'ları
ve barolardan
hiçbir ses
çıkmamaktadır.
Ankara Barosu,
İzmir Barosu, İstanbul
Barosu nerede?
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü:
Bu,
insan hakları ihlalidir. Bu
konu hem Meclis'in gündemine
geldiği için hem de yargıya intikal
ettiği için tabi ki gereğinin yapılacağı
ve kimliğinin, kişiliğinin ne olursa
olsun şiddetin bir insan hakları ihlali
olması sebebiyle bizlerin bu konuda hoşgörüsünün
olmayacağının her zaman altını
çiziyorum. Şiddet bir insan hakları ihlalidir.