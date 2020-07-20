Çelik’e yurtdışı yasağı

Tecavüz skandalı ortaya çıktığı için HDP'den istifa etmek zorunda kalan milletvekili Tuma Çelik, mağdur kadın D.K.'yı "Benim dokunulmazlığım var, yargılayamazlar. Olmadı siyasi hayatım biter, gider Avrupa'da yaşarım" demişti. Mağdurun avukatı Adile Gürbüz, "bu nedenle geçen hafta cuma günü yurt dışı çıkış yasağı için başvuru yaptıklarını belirtti. Bu başvuru üzerine Çelik ile ilgili yurtdışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi. Çelik'in, dokunulmazlığı kaldırılana ve yargı süreci başlayana kadar sınır kapılarından çıkmasına izin verilmeyecek. Ancak, Çelik milletvekili olduğu için dokunulmazlığı kalkana kadar gözaltına alınması ya da tutuklanması mümkün değil. Dokunulmazlığı olan milletvekillerine yönelik yapılamayacak işlemler arasında "yurt dışı yasağı" bulunmuyor. Savcılık bu nedenle Çelik için yurtdışı yasağı verdi.