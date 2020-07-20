Flaş iddia! 'Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor'

Enstitü henüz 40 kişinin dahil olduğu deneyin sonuçlarını açıklamadı ancak daha büyük bir grup ile deneylerin bir sonraki aşamasına başladı. Gamaleya'nın basın ofisine Pazar günü telefon ile ulaşılamadı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in veya yönetimdeki diğer yetkililerin aşı olup olmadığı sorulan iletiye yanıt vermedi.