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Flaş iddia! 'Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor'

'da iş dünyası ve siyaset çevresinden güçlü isimlerin deneysel Kovid-19 aşısına Nisan'dan beri erişim sağladığı iddia edildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in veya yönetimdeki diğer yetkililerin aşı olup olmadığı sorulan iletiye yanıt vermedi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:42 Son Güncelleme: 20.7.2020 15:01 ABONE OL
Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor!

Bloomberg News'in haberine göre aşısını ilk geliştirenler arasında yer almak için yarışan 'da, deneysel aşıya iş dünyası ve siyasilerden oluşan birçok güçlü isme erken erişim verildiği belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Nisan'da, alüminyum devi United Co. Rusal'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin üst düzey yöneticileri, milyarder iş adamları ve hükümet yetkililerine, Gamalaya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı vurulmaya başlandı.

Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor!

ASKERİ PERSONELİN DE DAHİL OLDUĞU BİRİNCİ FAZ DENEYLER TAMAMLANDI

Kamuya ait Rus Doğrudan Yatırım Fonu tarafından finanse edilen ve ordu tarafından desteklenen Gamaleya aşısında geçen hafta, askeri personelin de dahil olduğu birinci faz deneyler tamamlandı.

Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor!

Enstitü henüz 40 kişinin dahil olduğu deneyin sonuçlarını açıklamadı ancak daha büyük bir grup ile deneylerin bir sonraki aşamasına başladı. Gamaleya'nın basın ofisine Pazar günü telefon ile ulaşılamadı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in veya yönetimdeki diğer yetkililerin aşı olup olmadığı sorulan iletiye yanıt vermedi.

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Flaş iddia! 'Milyarder iş adamlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor'
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