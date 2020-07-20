Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hakkari’de 2 asker şehit oldu

’de 2 asker şehit oldu

, ’de üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:45 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:47 ABONE OL
Hakkari’de 2 asker şehit oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çukurca/Hakkâri'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de 2 asker şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA