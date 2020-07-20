Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı.

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız."