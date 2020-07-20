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’den kara propaganda

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
HDP’den kara propaganda
HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ı dövmesi Tuma Çelik'in, 3 çocuk annesi D.K.'ya tecavüzü karşısında sessiz kalan HDP'liler, iki uzman çavuşun küçük yaştaki 2 kız çocuğuna tacizde bulunduğu yalanı ile sosyal medya üzerinden kara propaganda yapıyor. HDP'liler sosyal medyadan 14 Temmuz'da Şırnak'ta 10 yaşındaki kız çocuğunu uzman çavuş A.A.'nın taciz etitği yalanını yayarak Şırnak'ta halkı sokağa döktü.

Baba A.İ. "Tecavüz gibi bir durum söz konusu değil" diyerek olayı yalanladı. A.A. 'alkollü olarak çevreyi rahatsız etmekten' tutuklandı. İki gün önce de Batman'ın Beşiri ilçesinde 17 yaşındaki İ.P. adlı kızın uzman çavuş M.O.'nun tacizine uğradığı için intihara kalkıştığı iddiası ortaya atıldı. Olayla ilgili olmadığı anlaşılan M.O. serbest kaldı.
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HDP’den kara propaganda
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