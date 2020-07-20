İstanbul Jandarması’ndan müthiş operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eyüpsultan'da bir iş yerinde şüpheli faaliyetlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine, söz konusu iş yeri mercek altına alındı.

HAP PRESLEMEK İÇİN MAKÜNA İCAT ETMİŞLER

Yaklaşık 1 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin gece gündüz demeden iş yerinde çalıştığını ve çok sayıda şahsın giriş çıkış yaptığını tespit eden jandarma ekipleri imalathane olarak kullanılan atölyeye baskın düzenledi. Baskın esnasında uyuşturucu üretimi devam ediyordu.





Jandarma ekipleri önce şüphelileri etkisiz hale getirdi. Atölyede yaptıkları aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu üretmek için icat ettikleri 1 adet hap baskı makinesi, çantalara ve valizlere gizlenmiş yaklaşık 603 Bin adet ectasy hap, 250 bin civarında ectasy hap üretiminde kullanılacak hammadde (amfetamin), ectasy'nin kalıp hale gelmesini sağlayan 50 lt. kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ. isimli şahısları gözaltına aldı.

YÜZBİNLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Yapılan baskınla gözaltına alınan işyeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.