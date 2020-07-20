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’te korona vakalarının artışı sürüyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan 'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 209 kişi tedavi görüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:37 ABONE OL
Kilis’te korona vakalarının artışı sürüyor

Kilis'te her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle ise 700'e yükseldi.
Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 209 korona hastası bulunuyor. Bugün 120 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 89 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. 482 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

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Kilis’te korona vakalarının artışı sürüyor
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