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Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov'u kabul etti

Millî Savunma Bakanı , Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:09 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:11 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov'u kabul etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, "Yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Ramiz Tahirov'u kabul etti
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