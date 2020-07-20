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Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bağcılar’da polis memuru ’yi şehit eden şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:28 ABONE OL
Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silahla vurarak şehit eden şüpheliler Serdar B., Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.

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Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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